Силкин отметил, что Бителло не хватает стабильности

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре полузащитника бело-голубых Бителло.

«Мне нравится, как играет Бителло. Как я и говорил, на мой взгляд, он уже адаптировался к России. Теперь вопрос в том, как его будет использовать Личка. В матче с «Факелом» Бителло был лучшим на поле. Думаю, в этом сезоне он должен стать лидером «Динамо». Самое главное, чего ему пока не хватает — стабильности», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Бразильский футболист перешел в «Динамо» в сентябре 2023 года из «Гремио». Всего за московскую команду Бителло провел 31 матч, отметившись 10 голами и 4 результативными передачами.