Силкин отметил, что игроки «Динамо» поверили в Личку и его философию

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе чеха Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

«Команда поверила в главного тренера и его философию, сейчас это дает результат. Поначалу у меня были сомнения в Личке, ведь в «Оренбурге» он работал с игроками среднего уровня, которые показывали свой максимум благодаря дисциплине и высокой самоотдаче. Но в «Динамо» ему удалось найти подход как к молодым футболистам, так и к легионерам. Пока он отлично со всем справляется», — цитирует Силкина RT.

«Динамо» набрало 31 очко за 17 матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. 10 декабря команда Лички на выезде сыграет против «Факела». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.