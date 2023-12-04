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Сегодня, 22:05

Силкин: «Динамо» сейчас на ходу. Только что дает это третье место?"

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Рубином» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ.

«Динамо» хватило одного мяча для победы. Были хорошие подходы к чужим воротам, но команда не смогла забить еще. «Динамо» сейчас на ходу. Очень жаль, что команда уйдет на перерыв. Я не знаю, какие сейчас задачи стоят у «Динамо», но третье место, наверное, нормальный результат. Только что дает это третье место?", — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После 17 туров чемпионата России-2023/24 «Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице с 31 очком. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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