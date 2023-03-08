Силкин — о словах Медведевой про «Динамо»: «Команда должна быть на передовых позициях»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал для «СЭ» высказывание фигуристки Евгении Медведевой о том, что в ближайшие 5-10 лет бело-голубые будут лидерами РПЛ.

«Для того чтобы быть лидером РПЛ, нужно что-то делать. «Динамо» должно быть лидером не только в турнирной таблице, но, наверное, и по резервной подготовке, и по всем делам, которые входят в структуру клубов. Команда должна быть на самых передовых позициях», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Сейчас «Динамо» находится на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с 32 очками за 18 матчей.