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Сегодня, 11:48

Силкин — о Дзюбе: «Такие игроки, как он, нужны каждому клубу»

Силкин поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы
Виктория Кравченко
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Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал будущее нападающего Артема Дзюбы. Сообщалось, что форвард продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

«Дзюба в Нижнем Новгороде? Отличный трансфер, он поможет команде. Не думаю, что возникнут проблемы с ним там. Такие игроки, как Дзюба, нужны каждому клубу. Главное, чтобы он все свои качества сохранил и приносил пользу команде. В любом случае он пригодится «Нижнему Новгороду». Его опыт и мастерство помогут молодым игрокам. Хорошее усиление», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-opy-t-i-masterstvo-dzyuby-pomogut-pari-nn/
Артем Дзюба
Сергей Силкин
ФК Нижний Новгород
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