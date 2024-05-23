Силкин: «Смолов — легендарная личность для российского футбола, но не для «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал нападающего бело-голубых Федора Смолова знаковой личностью для российского футбола. Однако он не считает его легендой московского клуба.

«Легендарным я бы назвал Яшина. Если говорить о Смолове, то для российского футбола — это значимый игрок. Но для «Динамо» — это не легендарный футболист. Да, для российского футбола — это личность легендарная, потому что он забил больше 100 голов за карьеру. Но, повторюсь, это не легенда «Динамо». Конечно, это определять не мне, могу сказать только свое мнение. Но дело в том, что вечных футболистов не бывает. Смолов бы с удовольствием забивал больше, но любой игрок после 30 лет теряет качество, не делает лишних движений», — цитирует Силкина Legalbet.

Всего за профессиональную карьеру Смолов провел 559 матчей и забил 176 голов. За «Динамо» на счету 34-летнего нападающего 156 игр, в которых он отличился 29 забитыми мячами.