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Сегодня, 16:23

Силкин: «Если «Динамо» победит «Краснодар», то Личка по праву станет лучшим тренером сезона»

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Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин считает, что Марцел Личка станет лучшим тренером сезона РПЛ, если его команда станет чемпионом России. Пока в данной номинации, помимо чеха, Владимир Ивич и Валерий Карпин.

«Сложно кого-то одного отметить, но все заслужили попадания в этот список. Ивич — сильный тренер, он заложил фундамент нынешнего «Краснодара». Именно при нем команда была реальным претендентом на титул. Карпина сложно оценить, сборная сейчас особо не играет, а «Ростов» его немного провалился в этом сезоне. Что касается Лички, то матч в Краснодаре станет для него решающим. Если он выиграет его, то он по праву станет лучшим», — сказал Силкин «РБ Спорт».

Вручение наград по итогам сезона состоится 26 мая в Москве.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Сергей Силкин
Владимир Ивич
Марцел Личка
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