Силкин — о Тюкавине: «Он может набрать свою прежнюю форму, если будет нормально относиться к делу»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о нынешней форме нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Константин может набрать свою прежнюю форму, если будет нормально относиться к делу . И форму наберет, и голевых действий — тоже», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» победило «Акрон» в 3-м туре РПЛ (2:0) и одержало третью победу подряд в чемпионате России. В активе команды 9 очков после трех матчей РПЛ. 10 августа московский клуб сыграет с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ.

Денис Сафронов