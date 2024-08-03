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Сегодня, 18:55

Силкин — о Тюкавине: «Он может набрать свою прежнюю форму, если будет нормально относиться к делу»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о нынешней форме нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Константин может набрать свою прежнюю форму, если будет нормально относиться к делу . И форму наберет, и голевых действий — тоже», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» победило «Акрон» в 3-м туре РПЛ (2:0) и одержало третью победу подряд в чемпионате России. В активе команды 9 очков после трех матчей РПЛ. 10 августа московский клуб сыграет с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ.

Денис Сафронов

Константин Тюкавин
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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