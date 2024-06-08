Силкин поделился мнением о том, надо ли Тюкавину переходить в европейский клуб

Сегодня, 08:04
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о том, надо ли форварду бело-голубых Константину Тюкавину переходить в европейский клуб.
«Тюкавин в этом сезоне очень сильно прибавил, он заслуженно стал лучшим игроком. Европа? Он давно уже созрел для этого, но просто так, чтобы уехать — так не пойдет. Ему нужно переходить в тот клуб, который действительно его захочет. Бывает так: наши ребята переходят в европейский клуб, а тренер той команды вообще не видит игрока в своей схеме. Костя — классный нападающий, уверен, он найдет себе классную команду», — цитирует Силкина «РБ Спорт».
Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ сезона- 2023/24. На счету игрока 30 матчей, 15 забитых мячей и 10 результативных передач в РПЛ, а также 8 игр и 2 гола в Кубке России.