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Сегодня, 08:04

Силкин поделился мнением о том, надо ли Тюкавину переходить в европейский клуб

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о том, надо ли форварду бело-голубых Константину Тюкавину переходить в европейский клуб.

«Тюкавин в этом сезоне очень сильно прибавил, он заслуженно стал лучшим игроком. Европа? Он давно уже созрел для этого, но просто так, чтобы уехать — так не пойдет. Ему нужно переходить в тот клуб, который действительно его захочет. Бывает так: наши ребята переходят в европейский клуб, а тренер той команды вообще не видит игрока в своей схеме. Костя — классный нападающий, уверен, он найдет себе классную команду», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ сезона- 2023/24. На счету игрока 30 матчей, 15 забитых мячей и 10 результативных передач в РПЛ, а также 8 игр и 2 гола в Кубке России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-tyukavin-sil-no-pribavil-v-e-tom-sezone-on-najdet-sebe-komandu-v-evrope/
Сергей Силкин
Константин Тюкавин
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