Силкин — о Бителло: «Классный футболист, но находится в тени Карраскаля»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре полузащитника бело-голубых Бителло.

«Бителло — классный футболист, мне нравится, как он играет. Но мне кажется, что сейчас он находится в тени Карраскаля, и не только он. В «Динамо» сейчас сильный перекос в сторону иностранцев, и особенно Карраскаля. Ему очень много позволительно, а толку от него в этом сезоне нет», — сказал Силкин «РБ Спорт».

Бителло в новом сезоне провел за «Динамо» 10 матчей и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 12 миллионов евро.