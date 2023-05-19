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19 мая, 17:13

Силкин — об уходе Йокановича из «Динамо»: «Он ни одного слова по-русски не сказал за год работы»

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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» высказался о расторжении контракта Славиши Йокановича с московским клубом.

«Я считаю, ответственность за назначение тренера должны нести руководители клуба, которые привели его. Мне не понравилась его работа. Он не имел контакта с ребятами. Он все время общался с переводчиком. Он приезжал к нам, чтобы зарабатывать деньги, или он действительно хотел работать у нас? Он ни одного слова по-русски не сказал за год работы. Когда приезжает наш игрок заграницу, первое, куда его отправляют, это учить язык. «Динамо» нужен тренер, который хотя бы по-русски говорит. Одно дело — послать футболиста на русском, когда надо. От этого толку будет больше, чем на английском языке, кто-то будет переводить», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. После 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.

Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
4
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