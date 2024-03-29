Силкин: «Если «Динамо» обыграет «Ростов», то подтвердит свои чемпионские амбиции»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Ростовом».

«Если динамовцы победят, то подтвердят свои чемпионские амбиции. Если проиграют, то будут бороться за второе или третье место. Хотя для меня это не борьба. Место одно — первое. Разницы между другими местами нет», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

Игра состоится 29 марта в Москве. Начало — а 19.30.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» идет третьим с 38 очками. «Ростов» занимает десятую строчку, набрав 27 очков.