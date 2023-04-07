Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

«В дерби «Спартака» и «Динамо» будет много борьбы, а результат непредсказуем. Кто первым реализует момент, подловит соперника на ошибке — у того и будет преимущество. Вылет «Динамо» из Кубка не сыграет никакой психологической роли. Дерби настолько принципиально, что все забывается. Все вылеты, места в таблицах забываются — особняком стоит дерби. Помню это со школы «Динамо» — игра со «Спартаком» всегда имела особое значение. Конечно, «Спартак» захочет реванша после поражения в первом круге. Трудно сказать, у кого больше шансов. Проблем хватает и у тех и у других. Настрой будет боевой. Выиграет тот, чье желание будет сильнее, кому больше повезет», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5059731-sergej-silkin-so-shkoly-dinamo-pomnyu-igra-so-spartakom-vsegda-imela-osoboe-znachenie.html
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Рауль Рианчо: «Сейчас «Спартак» проходит через некий кризис»
Тихонов считает, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита
Юран — о контракте с «Пари НН»: «Решаем задачу, и он автоматически продлевается на два года»
Юран — о задачах в «Пари НН»: «Надо остаться в РПЛ, избежав стыков»
Юран ответил на вопрос, будет ли мстить «Химкам» за увольнение
Выиграй билеты на матч «Спартак» — «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рауль Рианчо: «Сейчас «Спартак» проходит через некий кризис»

Агент Барбоза допустил, что Пиняевым интересуются в Европе: «Такие таланты востребованы на рынке»