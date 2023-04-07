Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

«В дерби «Спартака» и «Динамо» будет много борьбы, а результат непредсказуем. Кто первым реализует момент, подловит соперника на ошибке — у того и будет преимущество. Вылет «Динамо» из Кубка не сыграет никакой психологической роли. Дерби настолько принципиально, что все забывается. Все вылеты, места в таблицах забываются — особняком стоит дерби. Помню это со школы «Динамо» — игра со «Спартаком» всегда имела особое значение. Конечно, «Спартак» захочет реванша после поражения в первом круге. Трудно сказать, у кого больше шансов. Проблем хватает и у тех и у других. Настрой будет боевой. Выиграет тот, чье желание будет сильнее, кому больше повезет», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.