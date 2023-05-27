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Сегодня, 10:04

Силкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от игры 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Локомотивом».

«Непростая игра, как и весь чемпионат для «Динамо». В плане настроя железнодорожникам будет проще, у них в клубе проблем поменьше. Бело-голубые уволили тренера, и в целом весь сезон происходят странные вещи. После первого круга «Локомотив» пришел в себя и симпатично заиграл, «Динамо» весь чемпионат лихорадит. Ничья будет хорошим результатом для бело-голубых. В 100-летие клуба ждали более успешного выступления. Теперь нет разницы четвертое место или восьмое. Есть только первое», — приводит слова Силкина Legalbet.

«Динамо» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/silkin-lokomotiv-posle-pervogo-kruga-prishyol-v-sebya/
Сергей Силкин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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