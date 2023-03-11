Силкин поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России между бело-голубыми и «Краснодаром».

«Матч должен быть интересным. Не могу сказать, кто фаворит, потому что «Динамо» и «Краснодар» не очень хорошо стартовали. Что касается неудачного тайма с «Крыльями», в футбол играют не один тайм, а до финального свистка — это и есть отличие футбола от других игр. Получится ли «Динамо» прибавить в качестве? Все хотят прибавлять — как раз для этого и тренируются», — приводит «Чемпионат» слова Силкина.

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет сегодня, 11 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Бело-голубые занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Краснодар» расположился на девятой позиции (26 очков).