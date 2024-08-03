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Сегодня, 18:44

Силкин: «Динамо» будет непросто бороться за чемпионство"

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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы бело-голубых над «Акроном» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Все в этом матче зависело от отношения футболистов к встрече. Команда после неудачной игры со «Спартаком» в Кубке России смогла настроиться и показать себя. «Динамо» по делу обыграло «Акрон», — сказал Силкин «СЭ».

Также бывший тренер бело-голубых поделился ожиданиями от чемпионской гонки в текущем сезоне РПЛ.

«Всем бы хотелось, чтобы «Динамо» боролось, и сезон провели хорошо, но даже этого может быть недостаточно. Как я понимаю, «Зенит» сделал выводы из прошлого чемпионата и сейчас выглядит очень неплохо. Бело-голубым будет непросто бороться. В том году они упустили свой шанс на чемпионство, когда были к нему ближе всех», — добавил Силкин.

10 августа московский клуб сыграет с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ.

Денис Сафронов

Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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