Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе Козлова в «Краснодар»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на возможный переход полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар».

«Если на Козлова обратил внимание «Краснодар», значит он один из лучших молодых российских футболистов. Клубам РПЛ надо доверять молодым футболистам. С ними еще должны быть рядом опытные игроки, которые могут направить и подсказать, как правильно действовать на поле. Опытных футболистов также не хватает», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен активировать опцию выкупа Козлова у «Балтики».