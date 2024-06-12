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Сегодня, 19:08

Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе Козлова в «Краснодар»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на возможный переход полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар».

«Если на Козлова обратил внимание «Краснодар», значит он один из лучших молодых российских футболистов. Клубам РПЛ надо доверять молодым футболистам. С ними еще должны быть рядом опытные игроки, которые могут направить и подсказать, как правильно действовать на поле. Опытных футболистов также не хватает», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен активировать опцию выкупа Козлова у «Балтики».

19-летний футболист является воспитанником сине-бело-голубых. В минувшем сезоне Козлов сыграл 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-kozlov-odin-iz-luchshih-molody-h-rossijskih-futbolistov/
Сергей Силкин
ФК Краснодар
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