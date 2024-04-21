Силкин считает неоправданным пенальти в ворота «Динамо»: «Комментатор выпросил»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 25-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Пари НН» (4:1).

На 90-й минуте встречи главный арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота московской команды за фол против защитника нижегородцев Максима Шнапцева. 11-метровый удар реализовал Николай Калинский.

«Судья поставил пенальти, которого близко не было. Наверное, комментатор выпросил», — сказал Силкин «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Отставание бело-голубых от идущего на второй позиции «Краснодара» составляет 5 очков, от лидирующего «Зенита» — 6 очков.

«Пари НН» идет 10-м (28 очков). Нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.

(Софья Грецкая)