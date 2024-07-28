Силкин — о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «Сам факт, что в таком режиме команда набирает очки — хорошо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Локомотив» играл не хуже, и моментов создал даже больше. Но сам факт, что в таком режиме команда набирает очки — это хорошо. Время покажет, как долго это будет продолжаться", — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» набрало 6 очков и занимает второе место в таблице РПЛ, «Локомотив» — седьмой (3 очка).

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в кубке сыграет дома с «Ростовом».

Константин Передерий