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Сегодня, 21:23

Силкин — о «Динамо»: «Моменты есть, но не получается в двух последних встречах»

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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» высказался о поражении бело-голубых от ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Какое тут может быть мнение, когда «Динамо» проиграло? Второй пропущенный мяч? Между двумя защитниками огромное расстояние, туда идет передача и врывается нападающий, это же простое тактическое упражнение! Во втором тайме бело-голубые вернулись в игру, а в первом тайме, видимо, было продолжение игры со «Спартаком». Неплохо вышел на поле Фомин, но моментов особо создать так и не смогли. Вроде и по статистике много моментов создают, но не получается в последних двух встречах», — сказал Силкин «СЭ».

Команда Марко Николича перешла на четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Динамо» опустилось на пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

Даниил Нахлесткин

Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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