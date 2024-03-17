Силкин прокомментировал решение «Краснодара» уволить Ивича

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поддержал руководство «Краснодара» после его решения уволить специалиста Владимира Ивича.

«Думаю, Ивич чувствовал, что будет отставка. Это было непростое решение, потому что тренер работал хорошо. Но «Краснодар» все равно движется к этому первому месту за счет клубной концепции. Все это будет продолжаться. Уверен, Галицкий знает, что делает», — сказал Силкин Legalbet.

Место Ивича занял Мурад Мусаев.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» идет на втором месте с 39 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.