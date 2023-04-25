Силкин: «Что Кокорин сделал, чтобы его считали кумиром и любимцем болельщиков?»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, кого считают легендами московского клуба.

«Давайте так: что Кокорин сделал, чтобы его считали кумиром и любимцем болельщиков? Кроме отрицательных моментов он ничем не отметился, хотя и забивал. С другой стороны, в «Динамо» такая тенденция была всегда, когда я еще игроком был. В первую очередь уважали приезжих.

В чем-то Кокорин не прав, в чем-то прав. Он, как молодой игрок, здесь становление прошел, попал в сборную, превратился в хорошего игрока для российского футбола. Его не назвали легендой? Наверное, он должен на себя посмотреть. Он-то себя правильно вел?" — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в более чем 200 матчах, но при этом легендами «Динамо» считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.