Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:15

Силкин — о трансфере Энрике: «Зенит» настроен забрать чемпионство»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о переходе полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Такие трансферы говорят о том, что «Зенит» настроен забрать очередное чемпионство. Ни разу не видел этого игрока в действии, но «Зенит» абы кого не покупает, они хорошо знают бразильский рынок», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

24-летний бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года, вместе с командой он становился чемпионом страны и завоевывал Кубок Либкртадорес. В составе клуба из Рио-де-Жанейро хавбек забил 12 голов и отдал 6 результативных передач за 55 матчей.

Энрике присоединился к «Зениту» 20 января на сборах в Дохе, он подписал с петербургским клубом контракт по схеме «4+1».

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Ботафого
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
Читайте также
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Трамп пригрозил ввести 100%-ные пошлины на бизнес стран БРИКС с США
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Трамп отвел себе еще полдня на завершение конфликта на Украине
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя