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Сегодня, 15:02

Силкин: «У «Динамо» перебор иностранцев, а Бителло это не Месси или Роналду»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном трансфере полузащитника бело-голубых Бителло в «Ботафого».

«Игрок, конечно, неплохой, но у «Динамо» перебор иностранцев — 14 человек. А игроки, которые будут выполнять его функцию, найдутся — их не так сложно найти. Бителло это не Неймар, не Месси, не Роналду», — цитирует Силкина Metaratings.ru.

24-летний хавбек присоединился к «Динамо» 14 сентября 2023 года, подписав контракт до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Бителло забил 1 гол и отдал 10 результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Портал Transfrmarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Бителло. «Динамо» не устроило предложение «Ботафого» в 10 миллионов евро за Бителло

Источник: Metaratings.ru
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Ботафого
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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