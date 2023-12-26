Силкин — о возможном уходе Лесового из «Динамо»: «Ему не нашли места в основном составе после травмы»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника бело-голубых Даниила Лесового в «Маккаби Хайфа» (Тель-Авив).

«Он потерял место в основном составе. Мне очень нравится этот футболист, но, видимо, ему не нашли места в основном составе после травмы и, возможно, немного не доверяли. Такое впечатление, что на него не рассчитывали, потому что он играл в основном кубковых и второстепенных матчах, выходил на замену. Переход говорит о том, что он хочет играть, и не в нашем чемпионате», — сказал Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Николаем Гавриловым.

В этом сезоне Лесовой сыграл в 13 матчах во всех турнирах, выходя в основном на замену. Он отметился 1 голевой передачей и 2 желтыми карточками.

Николай Гаврилов