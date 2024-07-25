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Сегодня, 15:24

Силкин рассказал, чего ждет от матча «Динамо» и «Локомотива»

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Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых с «Локомотивом».

«Как показывает практика, дерби московских команд получаются обоюдоострыми. Это хорошо, но иногда очков не хватает, чтобы бороться за высокие места. Пара центральных защитников Лепский-Майсторович? По одной игре очень тяжело сказать. Важно, что Лепский забил свой первый гол в РПЛ, но надежность центральных защитников определяется не голами.

Обе команды подходят к дерби не в оптимальном состоянии? Тем не менее, обе выиграли в первом туре. В дерби будет важна физическая готовность, получится ожесточенная игра», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Матч состоится 27 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 17.30 по московскому времени. В 1-м туре РПЛ «Динамо» обыграло «Факел» со счетом 3:1, а «Локомотив» выиграл у «Акрона» — 3:2.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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