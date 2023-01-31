Силкин рассказал, что нужно «Динамо» для победы в чемпионате России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, что нужно московскому клубу для завоевания чемпионства в этом сезоне.

«Главное, чтобы «Динамо» не бросили развивать. Игроки подобраны неплохие, но не хватает опытных футболистов, чтобы ставить задачу чемпионства. Для того чтобы увидеть «Динамо» на первом месте, у них подбор футболистов должен быть не хуже, чем у конкурентов. Может ли быть, что в футболистах «Динамо» перед сезоном нет веры в чемпионство, потому что утрачены победные традиции? Должен быть такой коллектив, который хочет чего-то добиться. Если состав не сбалансирован, то ничего не получится.

Должна быть стабильность, а у «Динамо» ее нет. Все время меняется руководство, меняются тренеры. Чтобы был результат, надо смотреть на тот же «Зенит». Сколько уже там работает Семак. Хотеть-то можно, но нужно еще и мочь», — цитирует Силкина Legalbet.

Последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат еще в СССР — в 1976 году. На данный момент бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ (29 очков).