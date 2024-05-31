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Силкин: «В новом сезоне «Динамо» нужно усиление в каждую линию»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, какие позиции в составе бело-голубых нуждаются в усилении.

«Чтобы «Динамо» в будущем сезоне вновь боролось за чемпионство, бело-голубым нужно усиление в каждую линию. В целом в любом сезоне для любой команды в идеале таким образом вливать новую кровь в свой состав. Это делается для конкуренции, для того, чтобы никто из футболистов не возомнил из себя кого-то там, не задремал, а продолжал работать и развиваться.

В большой команде на каждой позиции должна быть конкуренция, чтобы обязательно был второй игрок, способный подменить или занять место в основе. Только так будет здоровая спортивная борьба за место в составе» , — сказал Силкин Legalbet.

В минувшем сезоне «Динамо» с 56 очками заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — второй. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».

Источник: Legalbet
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