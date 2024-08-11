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Сегодня, 13:04

Силкин — Сафонову: «Задача агента — направлять своего футболиста, а не капать на мозги, будто его недооценивают»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова агента нападающего бело-голубых Константина Тюкавина про стиль игры команды.

Ранее представляющий интересы игрока Алексей Сафонов в интервью «Матч ТВ» призвал обратить внимание на то, сколько передач от партнеров получали Тюкавин и Глушенков в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (1:0).

«Странно слышать от агента Тюкавина какие-то претензии касательно игровых и тактических моделей команды. Раньше, при тренере Йокановиче, агент говорил, что Косте дают мало игрового времени. Сейчас Тюкавин все матчи проводит вообще без замен — теперь агент жалуется, что Константина якобы мячами не снабжают. Ну, смешно же.

Задача агента — направлять своего футболиста на правильный путь, чтобы тот развивался и приносил пользу команде, а не капать ему на мозги, будто его недооценивают.
А Косте нужно меньше слушать всякую ерунду, забыть про все свои награды прошлого сезона и с двойным усердием пахать. Тогда будет результат», — сказал Силкин «СЭ».

22-летний Тюкавин является воспитанником бело-голубых, за основную команду форвард выступает с 2020 года. На его счету 15 голов и 9 голевых передач в сезоне РПЛ-2023/24.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до 4. После встречи с московским клубом команда Сергея Семака с 12 очками лидирует в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на 2-й строчке.

Константин Тюкавин
Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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