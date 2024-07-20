Силкин: «Никаких ожиданий от нового сезона — чемпион уже известен»

Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о новом сезоне РПЛ.

«Ожидания от нового сезона? Да вообще никаких. Думаю, что чемпион уже известен. Сейчас нет пока команды, которая будет бороться с «Зенитом» на равных. Первые туры все покажут, кто и что из себя представляет. Пока у команды Семака конкурентов нет», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».