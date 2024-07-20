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Сегодня, 11:37

Силкин: «Никаких ожиданий от нового сезона — чемпион уже известен»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о новом сезоне РПЛ.

«Ожидания от нового сезона? Да вообще никаких. Думаю, что чемпион уже известен. Сейчас нет пока команды, которая будет бороться с «Зенитом» на равных. Первые туры все покажут, кто и что из себя представляет. Пока у команды Семака конкурентов нет», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

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«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
ФК Зенит
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