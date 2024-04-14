Силкин считает, что чемпионская гонка в РПЛ окончена

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что чемпионская гонка в РПЛ завершена после победы «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре (2:1).

«Однозначно. У южан был шанс выйти на первое место, а теперь нужны два шанса: чтобы «Зенит» дважды проиграл, а «Краснодар» выиграл. Поэтому гонка окончена. Семак считает, что четыре очка отрыва — это ничто? А что он должен был сказать? Впереди еще несколько туров. Вот когда теоретически «Зенит» никто не сможет догнать, тогда он и скажет, что гонка завершилась», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Силкина.

На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38).