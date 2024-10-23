Силкин считает, что «Динамо» не будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил игру бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.

«У «Динамо» есть классные игроки, но почему-то они не добиваются нужного результата. К кому вопрос в таком случае? Взять «Краснодар»: там действительно игроки выходят и делают результат, но ведь у «Динамо» футболисты точно не хуже. В этом сезоне динамовцы нестабильны, сложно оценить их игру. Кажется, что за чемпионство они уже не поборются», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 12 туров «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками.