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Силкин считает, что «Динамо» не будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил игру бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.

«У «Динамо» есть классные игроки, но почему-то они не добиваются нужного результата. К кому вопрос в таком случае? Взять «Краснодар»: там действительно игроки выходят и делают результат, но ведь у «Динамо» футболисты точно не хуже. В этом сезоне динамовцы нестабильны, сложно оценить их игру. Кажется, что за чемпионство они уже не поборются», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 12 туров «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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