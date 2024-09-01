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Сегодня, 17:43

Силкин считает, что «Динамо» не хватило реализации для победы над «Оренбургом»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче бело-голубых с «Оренбургом» (2:2) в 7-м туре РПЛ.

— «Динамо» не хватило реализации в конце этого матча. Был эпизод, когда три игрока вышли на вратаря и не использовали этот момент. Реализация подвела опять. Хотя первый тайм «Оренбург» провел лучше. У «Динамо» возникали проблемы в обороне. Все-таки два пропущенных мяча — это много. Оборона должна играть на ноль, — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» с 13 очками занимает пятое место в чемпионате России. «Оренбург» набрал 6 баллов и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. При этом оренбуржцы продлили безвыигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей.

Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
7
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