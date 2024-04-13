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Сегодня, 16:26

Силкин считает, что «Динамо» нужен молодой вратарь

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что бело-голубые должны купить молодого вратаря.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что агент Даниила Худякова Вадим Шпинев предложил 20-летнего голкипера «Динамо», но бело-голубые пока думают над этим предложением.

«Что касается Худякова, я не помню, как он играл за «Локомотив». Считаю, что молодой вратарь нужен «Динамо». Этот трансфер давно напрашивается. Команда всегда начинается с вратаря. Когда был Яшин, «Динамо» пять раз становилось чемпионом. Самое главное, если будет ноль сзади, то команда добьется положительного результата и поборется за первые места», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

На данный момент «Динамо» с 38 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Даниил Худяков
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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