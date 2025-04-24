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Сегодня, 11:07

Силкин — о матче с «Зенитом»: «Если уже «Спартак» за нас болеет, то «Динамо» просто обязано выигрывать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

«С точки зрения чемпионства, эта игра важнее для «Зенита», чем для «Динамо». Конечно будем болеть за бело-голубых. Как получится, черт его знает. Судя по последнему матчу, «Зенит» сильно нервничал. Было очевидно, что команда сильнее, но почему-то сдерживается. Добились минимального результата и пытались его удержать. Не надо забывать, что Лунев захочет доказать. Воспитанники всегда играют с удвоенной силой. Андрей Сметанин правильно сказал. Честно говоря, «Зенит» уже поднадоел. Если уже «Спартак» за нас болеет, то «Динамо» просто обязано выигрывать или отнимать очки. «Краснодару» надо помогать. Они в такой ситуации, как «Зенит». Но для них это в новинку, а поэтому гораздо сложнее. Посмотрим. Интересно, как сыграет «Спартак». Если они потеряют очки, то выбывают из чемпионской гонки», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» встретится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Первое место в чемпионате России после 25 туров занимает «Краснодар» с 55 очками. На второй строчке находится «Зенит» (53), на третьей — «Спартак» (50). ЦСКА (48) идет на четвертом месте, «Динамо» — пятое (46).

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Сергей Силкин
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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