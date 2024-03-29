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29 марта, 21:50

Силкин считает, что «Динамо» потеряло шансы в борьбе за чемпионство

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение бело-голубых от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Такое поражения говорит о том, что был разный уровень готовности у игроков. Часть игроков к сборной привлекалась, а кто-то с командой тренировался. Такое ощущение, что команда не подготовилась к этой игре. А «Ростов» наоборот, создал настолько много моментов, что могло быть еще хуже. «Динамо» уже ни за что не борется, потому что они проиграли сегодня. «Зенит», я думаю, уже не отпустит. Если выиграет, то отрыв уже будет 5 очков. Там и ловить уже нечего будет», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и вышел на седьмое место.

Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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