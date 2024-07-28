Силкин считает, что «Динамо» превзошло «Локомотив» в реализации моментов

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу команды над «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ (3:1).

«Был ли результат ожидаем? Да, и очень приятен. Хотя по игре «Локомотив» не заслуживал поражения. «Динамо» превзошло его в реализации моментов. Хотя железнодорожники создали не меньше голевых возможностей, а может, даже больше. Что касается защиты, если команда пропускает по три мяча за игру — это не очень хорошо. Два от «Акрона» и три от «Динамо» — это много для команды, которая на что-то претендует.

У «Локомотива» выиграли, но надо смотреть дальше. Скоро встреча со «Спартаком», с которым подопечные Лички играют тяжело. Красно-белые неубедительно начали сезон, но со счетов их списывать не стоит«, — цитирует Силкина Евро-Футбол.Ру.