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Сегодня, 16:49

Силкин считает, что «Динамо» способно войти в топ-3 РПЛ и победить в Кубке России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы московской команды на попадание в топ-3 РПЛ и на победу в FONBET Кубке России.

«Цели «Динамо» — топ-3 и победа в Кубке? Пока рано говорить об этом, в конце сезона посмотрим. Команда способна на это, но сделать это будет нелегко. В чемпионате же не одно «Динамо» играет, есть много команд, которые будут бороться за медали. Но, конечно, хочется, чтобы «Динамо» было как можно выше», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

«Динамо» с 21 очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

2 ноября бело-голубые сыграют против «Пари НН» в рамках Кубка России, а 6-го числа встретятся с «Сочи» в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-dinamo-sposobno-vojti-v-top-3-rpl-i-pobedit-v-kubke-rossii/
Сергей Силкин
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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