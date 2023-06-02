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Сегодня, 14:26

Силкин считает, что «Динамо» стоит вернуть Шварца

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин сказал, кто должен стать новым главным тренером московской команды.

«Сложно сказать, кого сейчас будет выбирать руководство клуба — иностранца или же российского специалиста. Мы увидели сейчас, что иностранец провалился. Шварц провалился в Германии, но в РПЛ здорово проявил себя. При нем команда играла в отличный футбол, молодые игроки прогрессировали. Может, стоит и его вернуть. Но нужен ли он сейчас «Динамо». Второй раз может и не сложиться», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича.

1 июня появилась информация о том, что бело-голубых может возглавить бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-shvarts-horosho-porabotal-v-dinamo-mozhet-stoit-ego-vernut/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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