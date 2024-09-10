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Сегодня, 16:43

Силкин считает, что Фомин сможет переехать в Европу после продления контракта с «Динамо»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на продление контракта бело-голубых с полузащитником команды Даниилом Фоминым.

Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2029 года.

«Руководству клуба он нравится, поэтому и продлили контракт. Я думаю, что в «Динамо» рассчитывают на него. Сможет ли Даниил в будущем переехать в европейский клуб? Если он будет здорово играть и его захотят хорошие клубы, то, думаю, препятствий для перехода не будет. От того, как он будет играть в России, зависит его будущее. У нас есть случаи, когда игроки не попали ни в российские клубы, ни в европейские. Тот же Джикия, найдет ли он команду? Потому что не все готовы много платить», — сказал Силкин «СЭ».

27-летний Фомин выступает за «Динамо» с лета 2020 года. Он провел за команду 144 матча, забил 27 голов и сделал 20 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Фомина одна голевая передача в 5 играх. «Динамо» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 7 туров.

Даниил Фомин
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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