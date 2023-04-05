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Силкин: «То, что Йоканович не справляется с работой, — это очевидно»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе Славиши Йокановича в московском клубе.

«Обычно результатов добиваются в тех командах, где тренеры несколько лет работают. В «Динамо» с советских времен никому не давали много времени на работу, максимум год или два. Но то, что Йоканович не справляется с работой, — это очевидно», — приводит RT слова Силкина.

4 апреля «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб с 35 очками идет на 5-м месте.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1132388-silkin-dinamo-iokanovich
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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