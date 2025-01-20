Силкин считает, что Грулев перешел в «Пари НН» из-за недовольства игровым временем

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о переходе полузащитника Вячеслава Грулева в «Пари НН».

«Я его знаю хорошо, он амбициозный парень. Он посчитал, что там будет лучше для него, и место гарантировано за ним. Чтобы тебя вставили в состав, надо приносить пользу. Получится или нет, никто не знает. Нужно смотреть по окончании сезона. Вообще, считаю, что он ушел, потому что не доволен маленьким игровым временем», — сказал Силкин Vprognoze.ru.

Грулев уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2019/20. Тогда он находился в клубе на правах аренды.

В этом сезоне Грулев провел за бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.