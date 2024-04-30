Силкин: «Краснодар» не станет чемпионом, этому не быть»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ.

«Краснодар» не станет чемпионом, этому не быть. Так, как они сыграли вчера против «Крыльев» — ужас. Не было желания во что бы то ни стало забрать три очка, с таким настроем чемпионами не становятся. Жаль, конечно, ведь у них было столько шансов. «Динамо» все сделало для них, но увы», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), упустив возможность выйти на первое место. Команда Мурада Мусаева с 50 очками идет второй в турнирной таблице. «Зенит» (50 очков) опережает «Краснодар» по дополнительным показателям.