Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:08

Силкин: «Краснодар» не станет чемпионом, этому не быть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ.

«Краснодар» не станет чемпионом, этому не быть. Так, как они сыграли вчера против «Крыльев» — ужас. Не было желания во что бы то ни стало забрать три очка, с таким настроем чемпионами не становятся. Жаль, конечно, ведь у них было столько шансов. «Динамо» все сделало для них, но увы», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), упустив возможность выйти на первое место. Команда Мурада Мусаева с 50 очками идет второй в турнирной таблице. «Зенит» (50 очков) опережает «Краснодар» по дополнительным показателям.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
Восхитились патриотизмом — и послали. МОК не первый раз не допускает Россию
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский номинирован на награду «Везина трофи» в НХЛ
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Грустный рекорд вылетевшего Кучерова, «обманщик» Боб и шедевр Дадонова с нулевого угла. Что произошло в Кубке Стэнли 30 апреля
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Первый тренер Файзуллаева поделился мнением о поездке игрока ЦСКА на Олимпиаду-2024

Агент: «Роналдо творит в «Ростове» невероятные вещи»