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Силкин считает, что «Краснодар» поборется за чемпионство в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«Краснодар» — молодцы, их игра вызывает только положительные эмоции. Наверное, то, что происходит сейчас, Галицкому очень нравится. Уверен, команда поборется за чемпионство, но впереди еще много игр. Главное, как она проведет зимнюю паузу. В прошлом сезоне именно весну «Краснодар» завалил», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 12 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице, набрав 30 очков.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
РПЛ
ФК Краснодар

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