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Сегодня, 22:05

Силкин считает, что «Краснодару» нужны иностранцы уровня «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил игру «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«У «Краснодара» сейчас небольшой спад, но играют-то они нормально. Это бывает у всех команд, тот же «Зенит» в начале сезона испытывал трудности. Все по-разному такие периоды переносят. У «Краснодара» есть игра, но им нужно усиление: чтобы бороться с «Зенитом», им нужны иностранцы такого же уровня. Все шансы у команды Ивича на чемпионство еще есть, но зимой нужно усиливаться», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-u-krasnodara-est-igra-no-im-nuzhny-inostrantsy-urovnya-zenita/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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