Силкин: «В будущем Тюкавин будет отталкиваться от опыта Захаряна в Испании»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос о будущем нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Конечно, в будущем Тюкавин при принятии решения о переходе будет отталкиваться от опыта Захаряна в Испании. Арсен хорошо начал, но плохо кончил. В «Динамо» было полно таких примеров. Был Ваня Соловьев, был Александр Ташаев...

Они были нужны «Динамо», но переходили в другие команды, в которых не проявляли себя. Тот же Ташаев уже закончил играть, а Соловьев совсем пропал с радаров. Но с ним все было понятно, им руководил агент. Костя не такой», — сказал Силкин Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.