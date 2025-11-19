Видео
Сегодня, 13:35

Силкин: «Под руководством Гусева «Динамо» точно поднимется в таблице до зимнего перерыва»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящих матчах бело-голубых под руководством Ролана Гусева.

«Ролан сразу сказал очень правильные слова, что «Динамо» не может находиться на том месте, на котором сейчас находится. И я думаю, что под его руководством команда до зимнего перерыва точно поднимется в таблице, даже несмотря на непростой график. Игроки его прекрасно знают и уважают, он их тоже всех отлично знает, так что главное — правильно расставить всех на футбольном поле и зажечь общей идеей. Очевидно, этого не хватало последнее время. Конечно, за неделю что-то кардинально изменить сложно, но хочется увидеть огонь в глазах каждого, кто выйдет на поле в это воскресенье», — сказал Силкин «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

В 16-м туре РПЛ московское «Динамо» встретится с махачкалинским. Игра пройдет 23 ноября на «ВТБ Арене», начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

5

  • Солёный

    Гусев - это иуда... хуже врага...

    19.11.2025

  • Артемон Доберманов

    ,,будем посмотреть,,

    19.11.2025

  • За спорт!

    Надо было оставить его с того сезона, нет же бл...

    19.11.2025

  • korkodil

    Ща Динамо попрет на первое место и воспитанники появятся в основе, и наши клубы заиграют в еврокубках. Всего-то и надо было поменять Карпина на Гусева.

    19.11.2025

  • Фирсыч

    Оказывается Карпин не умеет "...правильно расставить всех на футбольном поле, зажечь общей идеей." Видимо Силкин умеет, и надеется стать помощником Гусева.

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Ролан Гусев
    Сергей Силкин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
