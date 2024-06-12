Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:17

Силкин считает, что Смолов должен завершить карьеру

Telegram Дзен

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Краснодар» нападающего Федора Смолова.

«Отпускаю его с легким сердцем. В «Краснодаре» он уже был и знает, как там играть. В «Динамо» он потерял место в составе. Тюкавин оказался более полезным. Смолову скоро 35 лет, ему пора заканчивать», — цитирует Силкина Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Смолов провел за «Динамо» 34 игры во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Смолов выступал за «Краснодар» с июня 2015-го по август 2018 года.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Силкин
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
5
0
Читайте также
Отсидевшая в российской тюрьме баскетболистка Грайнер сыграет на Олимпиаде-2024
Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Рубина»: Безруков проголосовал за Даку
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Химки» могут приобрести вратаря Коновалова

Защитник бельгийского «Эйпена» Филин может вернуться в «Химки»