Силкин считает, что Смолов должен завершить карьеру

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Краснодар» нападающего Федора Смолова.

«Отпускаю его с легким сердцем. В «Краснодаре» он уже был и знает, как там играть. В «Динамо» он потерял место в составе. Тюкавин оказался более полезным. Смолову скоро 35 лет, ему пора заканчивать», — цитирует Силкина Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Смолов провел за «Динамо» 34 игры во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Смолов выступал за «Краснодар» с июня 2015-го по август 2018 года.