Силкин считает, что Смолов еще может помочь «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном продление форвардом Федором Смоловым контракта с бело-голубыми.

«Будущее Смолова? Опытные игроки всегда нужны команде, особенно учитывая то, что в «Динамо» их практически нет. Нужно быть внутри, чтобы понимать всю ситуацию с контрактом Смолова. Федор — неплохой футболист, качество у него есть. Думаю, что он еще может помочь команде, но у «Динамо» сейчас нет игры, это главное», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Ранее в «Динамо» заявили, что находятся в диалоге со стороной футболиста по поводу его будущего. В январе 2022 года Смолов подписал контракт с московской командой на 1,5 года с возможностью продления на сезон.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел за бело-голубых 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.