Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Силкин считает, что Сперцян готов для переезда в Европу

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в этом сезоне РПЛ.

«Без него уже сложно представить «Краснодар». Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. В общем, Эдуард сильно прибавил в этом году во всех компонентах. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Читайте также
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Женщина забралась на верхушку 20-метровой городской ели в Геленджике
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Участника ЧВК «Вагнер» приговорили к шести годам за стрельбу по полицейским
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Канчельскис считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на лидерство «Краснодара»
Алдонин назвал объективным восьмое место ЦСКА после первой половины сезона РПЛ
В «Оренбурге» подтвердили интерес к Прохину: «Как вариант — аренда до конца сезона с правом выкупа»
Экс-игрок «Зенита» Корнюхин считает, что у клуба могут возникнуть проблемы из-за возможного ухода Вендела
Экс-начальник «Локомотива» Балашов назначен директором академии клуба
Лепехин сомневается, что Миранчук и Жемалетдинов помогут «Зениту»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Канчельскис считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на лидерство «Краснодара»

Ираклий Пирцхалава: «Уедет ли Пиняев в Лондон-Париж? Он может стать звездой международного масштаба»