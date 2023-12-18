Силкин считает, что Сперцян готов для переезда в Европу

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в этом сезоне РПЛ.

«Без него уже сложно представить «Краснодар». Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. В общем, Эдуард сильно прибавил в этом году во всех компонентах. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.